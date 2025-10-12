В США заявили об ослаблении НАТО из-за конфликта на Украине

Расчеты стран Запада на то, что конфликт на Украине укрепит военный блок, не оправдались. Такое мнение высказал бывший помощник главы Пентагона Час Фриман в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

По его словам, у Европы была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и Соединенные Штаты. Он напомнил, что в 2022 году звучали «почти торжественные заявления», что «если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетия вперед».

«А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, чтоТрамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — сказал Фриман.

Аналитик заметил, что позицию США трактуют по-разному. Одни считают, что Вашингтон хочет переложить ответственность за сдерживание России на ЕС, а другие полагают, что Трамп просто хочет выйти из НАТО и не сосредотачиваться на Европе.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Дональд Трамп все больше дистанцируется от конфликта на Украине. При этом он заметил, что после саммита на Аляске у Владимира Зеленского был реальный шанс на завершение конфликта.

