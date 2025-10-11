WP рассказала о разочаровании Байдена после выхода из президентской гонки

WP: Байден до сих пор огорчен тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки

Бывший президент США Джо Байден с трудом приспосабливается к более размеренной жизни, он до сих пор огорчен тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Годами проработавший в политике (Байден. — прим. ред.) с трудом приспосабливается к более тихой, незаметной жизни и по-прежнему испытывает горечь от того, что его вынудили выйти из (предвыборной. — прим. ред.) гонки 2024 года», — говорится в сообщении.

По информации издания, бывший американский лидер регулярно следит за новостями и обсуждает происходящее с небольшой командой советников, которые задаются вопросом, стоит ли высказываться о последних нападках президента США Дональда Трампа.

Журналисты отметили, что Байден выбирает не отвечать Трампу, поскольку бывшие лидеры традиционно редко высказываются о своих преемниках. Большую часть времени экс-президент посвящает работе над мемуарами и фондом для строительства его президентской библиотеки.

Помимо этого, Байден проходит лучевую и гормональную терапию для лечения рака предстательной железы.

9 октября сообщалось, что Байден лично посетит мероприятие демократов в штате Небраска впервые после окончания срока своего пребывания на посту главы государства.

Ранее экс-помощница Байдена раскрыла, почему бывший лидер США здоровался с воздухом.