На Западе заявили о создании нового фронта против России

Профессор Дизен: Скандинавия становится новой линией фронта против России
Johanna Geron/Pool/Reuters

Скандинавия и Финляндия становятся новой линией фронта против Российской Федерации. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, на протяжении всей Холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, так как Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была «облегченным вариантом» страны Североатлантического альянса — на ее территории не размещались иностранные войска. Дизен отметил, что после того, как Финляндия и Швеция стали членами этой организации, в регионе начали открываться военные базы и он стал превращаться в огромную линию фронта против РФ, становясь своего рода «Украиной на Севере».

19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия подписывала договор о вечном нейтралитете, однако вступила в НАТО.

Он также подчеркнул, что долгие годы после Второй мировой войны страна «наслаждалась условиями экономического роста за счет поставок российских энергоносителей», а также с помощью сотрудничества с СССР.

Ранее в Финляндии официально открыли штаб сухопутных войск НАТО.

