Торговый представитель США допустил встречу Трампа с Си Цзиньпином

Грир: встреча между Трампом и Си Цзиньпином еще может состояться
Ahn Young-joon/AP

Запланированная на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами. Об этом в интервью Fox News заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

По его словам, встреча может состояться, если председатель КНР тоже будет присутствовать на саммите.

«Знаете, если будет интерес к разговору, то президент, как известно, всегда готов к диалогу», — заявил Грир.

До этого торговый представитель США заявил, что Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о новых пошлинах против Китая.

