Трамп заявил о незаконности украинского импичмента в отношении него

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что попытка его импичмента в 2019 году из-за обвинений в давлении на украинское руководство была куда более незаконным обманом, чем Уотергейтский скандал.

«Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, в том числе Конгресс, начнут расследование по этому делу!» — написал американский лидер.

Трамп отметил, что сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф проявил «нечестность и коррумпированность», поскольку в ходе процесса были нарушены и проигнорированы многие законы и процедуры.

Новость дополняется.