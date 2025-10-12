На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о незаконности украинского импичмента в отношении него

Трамп назвал фальсификацией украинский импичмент против него
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что попытка его импичмента в 2019 году из-за обвинений в давлении на украинское руководство была куда более незаконным обманом, чем Уотергейтский скандал.

«Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, в том числе Конгресс, начнут расследование по этому делу!» — написал американский лидер.

Трамп отметил, что сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф проявил «нечестность и коррумпированность», поскольку в ходе процесса были нарушены и проигнорированы многие законы и процедуры.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами