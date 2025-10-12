В Совбезе Белоруссии выразили беспокойство в связи с милитаристской политикой Запада

Белоруссия обеспокоена милитаристской политикой коллективного Запада в отношении Минска и Москвы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, доступном на сайте белорусского Минобороны.

«Что касается отношений с соседями, истерия Запада продолжается, и тот милитаристический уклон, та политика, которую проводит Запад сегодня по отношению к нашей стране, по отношению к Российской Федерации, к сожалению, не вызывает сегодня спокойствия», — сказал он.

Вольфович отметил, что в настоящий момент на территории Польши и стран Балтии происходят военные учения с целью якобы защиты от угрозы с Востока. По его словам, Белоруссия никому не угрожает, но готова к защите собственных интересов от внешних угроз.

В середине сентября прошли совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025». Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран. Основные действия в рамках учений проводились на территории РФ и Белоруссии, в акваториях Баренцева и Балтийского морей.

Ранее в Белоруссии привели Вооруженные силы в высшую степень готовности.