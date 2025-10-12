В Литве призвали Европу объединиться и давить на Китай из-за России

Глава МИД Эстонии Цахкна: Европе нужно сплотиться и давить на Китай из-за России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете Bild призвал страны Европейского союза объединиться и выработать общую позицию для давления на Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию.

По его оценкам, Китай якобы помогает России в конфликте с Украиной, «по крайней мере в экономическом плане». Глава МИД Эстонии считает, что Европа в вопросе давления должна действовать более сплоченно.

Евросоюзу нужно донести до Пекина, что его сотрудничество с Москвой вредит двусторонним отношениям, поскольку это «также война против нас», утверждает Цахкна.

«Китай также нуждается в Европе... Но мы разделены, и Китай может играть с Европой на уровне отдельных государств», – посетовал он.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия обладают большим потенциалом и мощью для собственного развития и возрождения. Он также отметил, что российско-китайские отношения выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений.

Си Цзиньпин добавил, что РФ и КНР находятся в состоянии добрососедства, дружбы, стратегического взаимодействия, а также взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша.

Ранее Каллас увидела в военном параде в Пекине «вызов международной системе».