Нардеп Рады Скороход: властям Украины выгодна война, они не хотят мира

Продолжение конфликта на Украине выгодно нынешним властям страны, и они не стремятся к миру. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Анна Скороход, пишет Telegram-канал «Украина.ру».

«Нашим властям выгодна война, они не хотят мира», — подчеркнула она, добавив, что больше не поддерживает продление военного положения.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он подчеркнул, что ситуация, рушится и в Европе нарастает отчаяние, поскольку европейские элиты, как он считает, сделали ставку на этот конфликт.

Джонсон также допустил возможность того, что европейские лидеры сейчас склонны к эскалации конфликта, чтобы либо продолжить войну с целью победы над Россией, либо вернуть США к активному участию в конфликте.

Ранее в Раде заявили, что конфликт с Россией идет к завершению.