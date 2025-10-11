На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные Франции признались, что им «сложно» сбивать беспилотники

AFP: французским военным сложно сбивать даже гражданские БПЛА
true
true
true
close
LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Французским силовикам сложно сбивать дроны, даже если беспилотники являются гражданскими. Об этом пишет агентство AFP.

Как пишет AFP, Лоренцо, моряк ВМС Франции, участвовавший в учениях в Средиземном море и не назвавший своей фамилии в соответствии с французскими военными обычаями, рассказал агентству, что сбить беспилотник было «очень трудно».

При этом, по словам источников агентства в службе безопасности, во Франции «нейтрализовать беспилотник может только государственное учреждение», а это значит, что частным компаниям не будет разрешено вывести из строя БПЛА.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, французский лидер Эммануэль Макрон пытается возложить ответственность за все, что угодно, начиная от якобы полетов беспилотников над европейскими городами, хакеров, экономические проблемы, «теневой флот».

Ранее «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами