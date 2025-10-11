Французским силовикам сложно сбивать дроны, даже если беспилотники являются гражданскими. Об этом пишет агентство AFP.

Как пишет AFP, Лоренцо, моряк ВМС Франции, участвовавший в учениях в Средиземном море и не назвавший своей фамилии в соответствии с французскими военными обычаями, рассказал агентству, что сбить беспилотник было «очень трудно».

При этом, по словам источников агентства в службе безопасности, во Франции «нейтрализовать беспилотник может только государственное учреждение», а это значит, что частным компаниям не будет разрешено вывести из строя БПЛА.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, французский лидер Эммануэль Макрон пытается возложить ответственность за все, что угодно, начиная от якобы полетов беспилотников над европейскими городами, хакеров, экономические проблемы, «теневой флот».

Ранее «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона.