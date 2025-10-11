На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, чего ждут от будущего страны

Новости Mail: 55% россиян ожидают обострения отношений с Западом
Максим Скопцов/РИА Новости

Большинство россиян (55%) считают, что Россию в ближайшем будущем ждет усиление напряженности с Западом. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

Согласно опросу, 46% россиян заявили, что превалирующим аспектом в будущем страны будет развитие технологий, в том числе военных.

40% опрошенных ожидают роста влияния России на международной арене. Примерно столько же (38%) считают, что будущее страны — в укреплении традиционных ценностей.

Вместе с тем россияне, говоря о будущем государства, отметили развитие сотрудничества с другими странами (37%), реформы и модернизацию (25%), а также экономический рост (23%).

Что касается взаимоотношений Москвы и Вашингтона, 52% россиян предполагают, что они, скорее, не улучшатся, 24% уверены, что точно не станут лучше, а 16% отметили, что «скорее улучшатся, чем нет».

В Москве в Национальном центре «Россия» 8 октября завершил свою работу II Международный симпозиум «Создавая будущее». Здесь для проектирования позитивных сценариев будущего развития объединились ученые, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства более чем из 85 стран мира. Подробности дискуссий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал союзника, вместе с которым Россия противостоит угрозам Запада.

