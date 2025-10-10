Пентагон создаст спецподразделение по борьбе с наркотиками в Латинской Америке

Хегсет: Пентагон создаст спецотдел по борьбе с наркотиками в Латинской Америке

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в своем аккаунте в соцсети X, что в ведомстве появится специальное подразделение по борьбе с наркотиками в Латинской Америке.

По словам Хегсета, новое подразделение будет создано по поручению президента США Дональда Трампа.

«Министерство войны учреждает новый специальный отдел по борьбе с наркотиками в зоне ответственности южного командования», — поделился он.

Хегсет уточнил, что спецотдел будет уничтожать наркокартели в Латинской Америке и Карибском бассейне.

9 октября газета Politico писала, что у администрации Трампа есть стратегия по ликвидации венесуэльского «картеля Солнц».

Издание не уточняет, о каком именно лидере картеля идет речь.

Администрация Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

Ранее Трамп рассказал о будущем борьбы США с венесуэльскими наркокартелями.