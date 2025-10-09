В США рассказали о планах Белого дома по ликвидации венесуэльского «картеля Солнц»

Politico: у администрации Трампа есть стратегия по ликвидации «картеля Солнц»

У администрации президента США Дональда Трампа есть стратегия по ликвидации венесуэльского «картеля Солнц». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

«Президент [США Дональд Трамп] настроен серьезно. Теперь есть целостная общеправительственная стратегия по ликвидации «картеля Солнц» и его лидера», — говорится в сообщении.

Издание не уточняет, о каком именно лидере картеля идет речь.

Администрация Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

