Захарова: спикер МИД Украины Тихий перепутал факты об олимпийском перемирии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее украинский коллега Георгий Тихий перепутал все факты об олимпийском перемирии. Об этом сообщает ТАСС.

Тихий говорил, что Украина готова к олимпийскому перемирию в 2026 году несмотря на то, что Россия якобы нарушала его в конфликте с Грузией в 2009 году.

Захарова в ответ напомнила, что международная комиссия ЕС тогда признала режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в нарушении олимпийского перемирия.

«Именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», — поделилась Захарова.

По ее словам, Тихий показал незнание фактов, обвинив Россию в «нарушении олимпийских перемирий».

7 октября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим будет настаивать на временном прекращении огня во всех мировых конфликтах на время проведения предстоящих Олимпийских игр.

Ранее Эрдоган обратился к ООН с призывом активизировать меры по достижению мира на Украине.

