Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее украинский коллега Георгий Тихий перепутал все факты об олимпийском перемирии. Об этом сообщает ТАСС.

Тихий говорил, что Украина готова к олимпийскому перемирию в 2026 году несмотря на то, что Россия якобы нарушала его в конфликте с Грузией в 2009 году.

Захарова в ответ напомнила, что международная комиссия ЕС тогда признала режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в нарушении олимпийского перемирия.

«Именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», — поделилась Захарова.

По ее словам, Тихий показал незнание фактов, обвинив Россию в «нарушении олимпийских перемирий».

7 октября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим будет настаивать на временном прекращении огня во всех мировых конфликтах на время проведения предстоящих Олимпийских игр.

Ранее Эрдоган обратился к ООН с призывом активизировать меры по достижению мира на Украине.