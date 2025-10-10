На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мединский высказался о признании летчика Нестерова украинцем

Мединский: летчика Нестерова на Украине безграмотно считают своим авиатором
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что русский военный летчик Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, и выразил сожаление, что на современной Украине его безграмотно считают якобы «выдающимся украинским авиатором». Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, Мединский возложил цветы к памятнику Нестерову на родине авиатора в Нижнем Новгороде.

Мединский написал в своем Telegram-канале, что Нестеров родился в Нижнем, учился там в Аракчеевском кадетском корпусе, и впервые летал там – на планере, подчеркнув, что нижегородцы гордятся своим всемирно известным земляком, который служил и во Владивостоке, и в Варшаве – по всей Империи.

Помощник президента напомнил, что перед Первой мировой войной офицерская судьба забросила Нестерова в Киевский авиаотряд.

Мединский добавил, что теперь, по украинским законам о национальной памяти, Нестеров «выдающийся украинский авиатор», поэтому «запрещен и осужден» не будет, в отличие от всех героев Империи, от Суворова до Скобелева, чьи имена на Украине отныне подлежат «забвению», а память – уничтожению.

Ранее Захарова ответила на признание Украиной Сусанина имперской пропагандой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами