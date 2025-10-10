Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что русский военный летчик Петр Нестеров не имел никаких связей с Малороссией, и выразил сожаление, что на современной Украине его безграмотно считают якобы «выдающимся украинским авиатором». Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, Мединский возложил цветы к памятнику Нестерову на родине авиатора в Нижнем Новгороде.

Мединский написал в своем Telegram-канале, что Нестеров родился в Нижнем, учился там в Аракчеевском кадетском корпусе, и впервые летал там – на планере, подчеркнув, что нижегородцы гордятся своим всемирно известным земляком, который служил и во Владивостоке, и в Варшаве – по всей Империи.

Помощник президента напомнил, что перед Первой мировой войной офицерская судьба забросила Нестерова в Киевский авиаотряд.

Мединский добавил, что теперь, по украинским законам о национальной памяти, Нестеров «выдающийся украинский авиатор», поэтому «запрещен и осужден» не будет, в отличие от всех героев Империи, от Суворова до Скобелева, чьи имена на Украине отныне подлежат «забвению», а память – уничтожению.

