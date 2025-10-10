На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минтрансе РФ произошла рокировка

Первый замминистра транспорта РФ Иванов уступил пост Пашкову
Министерство транспорта Российской Федерации

Первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов был понижен в должности до замминистра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ премьер-министра Михаила Мишустина.

Вместо Иванова первым заместителем министра транспорта РФ стал Константин Пашков.

Константин Пашков закончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 2013 году он закончил программу подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и стал профессором по специальности «История науки и техники».

Еще во время получения стоматологического образования Пашков работал главой пресс-службы Московской железной дороги, затем он стал работать советником министра путей сообщения и заниматься рекламой министерства путей сообщения Российской Федерации. В министерстве транспорта Пашков начал трудиться в 2005 году. Там он занимал посты советника министра, главы административного департамента, а в июне 2027 года стал замминистра.

Ранее глава Минтранса Челябинской области признал вину по делу о растрате.

