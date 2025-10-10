В Грузии решили запретить партию Саакашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о планах в ближайшее время направить в Конституционный суд иск о запрете радикальной оппозиционной партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Слова парламентария цитирует газета «Взгляд».

«В самое ближайшее время обратимся с таким иском в КС. Думаю, у нас твердые аргументы, чтобы потребовать признать неконституционными «Единое национальное движение» и группы, действующие под брендом этой партии», — сказал Папуашвили.

В конце сентября Тбилисский городской суд обязал Саакашвили, а также бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну до 9 млн лари (более $3 млн), которые были растрачены в годы правления политика.

Соответствующее решение вынес судья Александр Гзиришвили по требованию министерства финансов Грузии.

Ранее Саакашвили после приговора суда признал себя бездомным.