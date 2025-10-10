В Госдуме объяснили, зачем Трампу Нобелевская премия

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман в интервью aif.ru объяснил, почему президент США Дональд Трамп так стремится получить Нобелевскую премию мира.

По мнению парламентария, американский лидер хочет, в том числе, «утереть нос» демократам.

«Нельзя исключать соперничество Трампа с экс-президентом США Бараком Обамой, которому премию мира дали, по сути, авансом, и он ничего для этого не сделал. Даже, наоборот, потом еще развязал несколько войн», — отметил Вассерман.

Кроме того, стать лауреатом премии нынешний глава Белого дома стремится из-за собственного темперамента и любви к вниманию людей, добавил он.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. При этом в Норвегии опасаются негативной реакции со стороны Трампа, который с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой. Как присуждение Нобелевской премии венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

