Суд отменил одно из решений по экс-зампреду «Яблока» Вишневскому

Суд отменил решение об участии экс-зампреда «Яблока» в нежелательной организации
Александр Гальперин/РИА Новости

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решения Василеостровского суда и Санкт-Петербургского городского суда об участии бывшего заместителя председателя «Яблока» в нежелательной организации. Об этом пишет ТАСС.

Также суд постановил вернуть дело Вишневского в Василеостровский районный суд Петербурга на новое рассмотрение.

Вишневский был признан иноагентом в марте 2024 года на основании того, что он выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, делал заявления против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти. В августе 2024 года он был признан виновным в участии в деятельности нежелательной организации и ему был назначен штраф в размере 15 тыс. рублей, после чего политик обжаловал это решение. Обжаловать статус иноагента он не смог.

После признания иноагентом Вишневский сложил полномочия депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, а его мандат был передан представительнице «Яблока» Ольге Штанниковой.

Ранее Минюст России обновил реестр иноагентов.

