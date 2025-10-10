На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МУС оставил под стражей экс-президента Филиппин

МУС отказался освободить экс-президента Филиппин Дутерте
true
true
true
close
Vadim Savitsky/Global Look Press

Международный уголовный суд (МУС) отказался временно освободить экс-президента Филиппин Родриго Дутерте и оставил его под стражей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд полагает, что в силу риска побега Дутерте его содержание под стражей необходимо для обеспечения его присутствия на судебных разбирательствах», — говорится в постановлении суда.

Отмечается, что побегу политика могут способствовать его связи на Филиппинах и родственники.

80-летний Дутерте был арестован 11 марта 2025 года по ордеру МУС за преступления против человечности. Предполагается, что политик причастен к насильственным мерам, применяемым полицией в ходе борьбы с наркотрафиком, в результате которых были лишены жизни от 12 до 30 тыс. человек в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.

Дутерте занимал пост президента Филиппин с 2016 по 2022 годы. Также он семь раз получал мандат на пост мэра города Давао на острове Минданао. Сейчас его дочь Сара Дутерте занимает пост вице-президента Филиппин.

Ранее дочь Дутерте пригрозила покушением на действующего президента Филиппин в качестве мести за отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами