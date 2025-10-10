МУС оставил под стражей экс-президента Филиппин

Международный уголовный суд (МУС) отказался временно освободить экс-президента Филиппин Родриго Дутерте и оставил его под стражей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд полагает, что в силу риска побега Дутерте его содержание под стражей необходимо для обеспечения его присутствия на судебных разбирательствах», — говорится в постановлении суда.

Отмечается, что побегу политика могут способствовать его связи на Филиппинах и родственники.

80-летний Дутерте был арестован 11 марта 2025 года по ордеру МУС за преступления против человечности. Предполагается, что политик причастен к насильственным мерам, применяемым полицией в ходе борьбы с наркотрафиком, в результате которых были лишены жизни от 12 до 30 тыс. человек в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.

Дутерте занимал пост президента Филиппин с 2016 по 2022 годы. Также он семь раз получал мандат на пост мэра города Давао на острове Минданао. Сейчас его дочь Сара Дутерте занимает пост вице-президента Филиппин.

Ранее дочь Дутерте пригрозила покушением на действующего президента Филиппин в качестве мести за отца.