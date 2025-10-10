На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали решение присудить премию мира Мачадо «компромиссным вариантом»

Политолог Гафарова: Мачадо стала компромиссным вариантом для Нобелевской премии мира
Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Решение Нобелевского комитета присудить премию венесуэльской оппозиционерке, на самом деле, выглядит как попытка найти какой-то компромиссный вариант и, возможно, избежать гнева Трампа. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«При всем военном напряжении между США и Венесуэлой, Мачадо, по сути, находится «на стороне» Трампа. К этой активистке, насколько мне известно, положительно относится и госсекретарь Марко Рубио. Все они вместе в той или иной мере противодействуют режиму Николаса Мадуро. Поэтому едва ли Нобелевский комитет пытался сделать свой выбор в пику Трампу, скорее, это компромисс», — считает американист.

Гафарова отметила, что Мачадо одновременно «импонирует условным левоглобалистам, и при этом ее деятельность не противоречит целям и задачам Трампа в отношении Мадуро».

«И все же эмоциональных заявлений или жестов со стороны американского президента я бы не исключала. Трампу явно обидно, ведь по очкам он снова проиграл Обаме», — заключила политолог.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Премия присуждена ей за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

