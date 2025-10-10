В Литве нашли «эффективное противоядие от манипуляций Москвы»

Европе необходимо противодействовать якобы попыткам России «переписать историю», это станет эффективным инструментом в борьбе с Москвой. Об этом сообщил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, передает Baltnews.

Как сообщается, «противоядием» он считает «живую историческую память» в Европе. В этой связи в регионе нужно формировать «единый исторический нарратив», отметил Будрис.

Министр иностранных дел Литвы также заявил о якобы «ревизионистских попытках России подорвать и переписать историю».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переписывание истории Западом является одним из главных направлений по подрыву позиций РФ в современном мире.

По словам Захаровой, эти действия подчинены одному стремлению — лишить Россию исторической легитимности, дегуманизировать и демонизировать ее, а также вычеркнуть достижения страны из общечеловеческой копилки и лишить россиян доступа к глобальным проектам.

Ранее в Госдуме ответили на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне.