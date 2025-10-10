На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве нашли «эффективное противоядие от манипуляций Москвы»

МИД Литвы призвал препятствовать якобы переписыванию истории со стороны РФ
Global Look Press

Европе необходимо противодействовать якобы попыткам России «переписать историю», это станет эффективным инструментом в борьбе с Москвой. Об этом сообщил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, передает Baltnews.

Как сообщается, «противоядием» он считает «живую историческую память» в Европе. В этой связи в регионе нужно формировать «единый исторический нарратив», отметил Будрис.

Министр иностранных дел Литвы также заявил о якобы «ревизионистских попытках России подорвать и переписать историю».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переписывание истории Западом является одним из главных направлений по подрыву позиций РФ в современном мире.

По словам Захаровой, эти действия подчинены одному стремлению — лишить Россию исторической легитимности, дегуманизировать и демонизировать ее, а также вычеркнуть достижения страны из общечеловеческой копилки и лишить россиян доступа к глобальным проектам.

Ранее в Госдуме ответили на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне.

