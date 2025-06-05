В МИД России назвали цель фальсификации истории Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переписывание истории Западом является одним из главных направлений по подрыву позиций РФ в современном мире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я имею в виду то, через что они заходят. На это брошены колоссальные ресурсы. Работа ведется на всех уровнях, начиная со школьного образования, заканчивая заявлениями первых лиц ЕС», — сказала дипломат в ходе круглого стола комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

По словам Захаровой, эти действия подчинены одному стремлению — лишить Россию исторической легитимности, дегуманизировать и демонизировать ее, а также вычеркнуть достижения страны из общечеловеческой копилки и лишить россиян доступа к глобальным проектам.

Представитель МИД РФ отметила, что на практике такая политика реализуется путем системного и комплексного вымарывания России из европейской и мировой истории. По ее словам, в физическом плане это реализуется через уничтожение памятников и создание идеологизированных структур, призванных переписывать историю под прикрытием ее отстаивания.

В конце января директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии и Польше, значительно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить вклад СССР в уничтожение фашистской Германии и спасение Европы от нацизма. Он уточнил, что речь идет об организациях, которые работают в сфере защиты исторической правды.

Ранее в Госдуме ответили на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне.