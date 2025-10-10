На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде призвали вести переговоры по деэскалации на Украине с участием трех стран

Гетманцев: переговоры по Украине надо вести с участием США, Китая и Индии
Даниил Гетманцев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Верховной раде Украины призвали провести переговоры по деэскалации конфликта на Украине с участием США, Китая и Индии. Об этом депутат, глава комитета по вопросам финансов страны Даниил Гетманцев написал в своем Telegram-канале.

Как отмечает украинский политик, решать вопрос с конфликтом на Украине нужно с помощью стран-лидеров.

«Инициировать дипломатические контакты с КНР и Индией, которые сейчас являются лидерами стран глобального Юга... Нужно вести переговоры с нашими союзниками... Прилагать усилия для возвращения администрации США к роли посредника в переговорах по прекращению огня на Украине», — отметил он.

Гетманцев отметил, что если для этого «нужно будет поддержать чью-то кандидатуру на Нобелевскую премию мира», то парламент Украины охотно за это проголосует.

27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. Однако пока Россия не видит у Украины и Евросоюза «готовности договариваться по-честному».

Ранее Стармер рассказал о переговорах с Моди по ситуации на Украине.

