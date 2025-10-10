На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президенту Перу объявили импичмент

Парламент Перу проголосовал за импичмент президента Болуарте из-за преступности
true
true
true
close
Global Look Press

Парламент Перу проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте на фоне роста преступности в стране. Об этом со ссылкой на трансляцию заседания государственного органа сообщает ТАСС.

Решение об отстранении главы государства парламентарии приняли единогласно.

«Резолюция, отстраняющая от должности президента республики, одобрена», — объявил председатель конгресса Перу Хосе Хери.

Голосование по импичменту было назначено на 23:30 (7:30 мск). На рассмотрение были вынесены четыре предложения об отстранении Болуарте. Во всех из них говорилось, что политика правительства в сфере борьбы с преступностью была провалена. Для объявления импичмента требовались голоса 87 законодателей.

В декабре 2024 года генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте по подозрению в неисполнении обязанностей и оставлении поста.

Ранее в Аргентине прошли демонстрации из-за жестокого убийства девушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами