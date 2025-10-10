Президенту Перу объявили импичмент

Парламент Перу проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте на фоне роста преступности в стране. Об этом со ссылкой на трансляцию заседания государственного органа сообщает ТАСС.

Решение об отстранении главы государства парламентарии приняли единогласно.

«Резолюция, отстраняющая от должности президента республики, одобрена», — объявил председатель конгресса Перу Хосе Хери.

Голосование по импичменту было назначено на 23:30 (7:30 мск). На рассмотрение были вынесены четыре предложения об отстранении Болуарте. Во всех из них говорилось, что политика правительства в сфере борьбы с преступностью была провалена. Для объявления импичмента требовались голоса 87 законодателей.

В декабре 2024 года генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте по подозрению в неисполнении обязанностей и оставлении поста.

