Президент Казахстана подчеркнул особую роль русского языка

Токаев назвал русский язык средством объединения народов
Гавриил Григоров/РИА Новости

Русский язык играет особую роль в объединении народов России и стран Центральной Азии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Особое место занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. <...> В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью», — отметил Токаев.

При этом он добавил, что особое положение русского языка не исключает продолжения работы по укреплению государственного языка — казахского. По мнению Токаева, при поддержке властей молодежь сможет свободно владеть тремя или четырьмя языками.

В августе посол Казахстана в России Даурен Абаев заявил, что примерно 95% населения республики говорит на русском языке и это является его силой. Дипломат добавил, что русский дает Казахстану возможности для конкуренции.

Ранее Токаева назвали признанным во всем мире политическим тяжеловесом.

