В МИД РФ оценили выступление саудовской певицы на «Интервидении»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для проекта «Мосты на Восток». положительно оценил выступление саудовской певицы Зейны Имад на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

В своем выступлении глава российского внешнеполитического ведомства отметил успешное выступление саудовской исполнительницы и сообщил о планах проведения следующего конкурса.

«Хорошо выступила прекрасная саудовская исполнительница Зейна Имад. Затем саудовское руководство объявило, что следующий конкурс, он будет ежегодным, они готовы принять у себя в Королевстве», — сказал Лавров.

Министр также добавил, что проведение конкурса совпадет со 100-летием установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

«Интервидение» прошло в Москве 20 сентября. В конкурсе участвовали представители 22 стран. Российский певец Shaman после выступления попросил членов жюри не оценивать его номер. Первое место занял певец Дык Фук из Вьетнама, второе и третье место — кыргызское трио Nomad и катарская певица Дана Аль-Мир.

В 2026 году конкурс проведет Саудовская Аравия, в этом году их участница Зейна Имад заняла 17-е место.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл имя лучшего кандидата от России для «Интервидения-2026».