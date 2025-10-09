Арабский шейх поздравил Путина с днем рождения на русском языке

Президент ОАЭ Аль Нахайян поздравил Путина с днем рождения на русском языке

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения на русском языке. Соответствующий пост шейх опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Аль Нахайян пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития российского государства и процветания его народа.

Президент ОАЭ сопроводил пост фотографией главы РФ, держащего на руках маленькую девочку.

Путин 7 октября отмечал день рождения, ему исполняется 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров направили поздравления главе РФ.

Среди поздравивших — председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Поздравления поступили по телефону, в виде телеграмм и через социальные сети.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал послания от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как «весьма теплые» и нестандартные. Лидер КНДР в своем обращении отметил успехи Путина в строительстве «могучей и процветающей России» и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

Ранее Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петербурге.