На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Горсуд Праги попросил парламент о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности

В Чехии попросили снять неприкосновенность с кандидата в премьеры Бабиша
true
true
true
close
Ondrej DemI/IMAGO/Global Look Press

Горсуд Праги запросил у парламента Чехии снятие депутатской неприкосновенности с Андрея Бабиша, лидера движения ANO и кандидата в премьеры. Причина – расследование дела о фирме «Гнездо аиста», которая, по данным следствия, незаконно получила субсидию ЕС в 2008 году, сообщило издание Novinky.

Суд смог направить запрос только после официального утверждения Бабиша в должности депутата.

Движение ANO, вместе с потенциальными партнерами по коалиции SPD и «Автомобилисты», имеет большинство в парламенте. Если коалиция проголосует против выдачи Бабиша, он сохранит неприкосновенность до 2029 года. Лидер SPD Окамура уже заявил о поддержке Бабиша.

Бабиша уже лишали неприкосновенности, но суд его оправдывал. Однако теперь Верховный суд указал на признаки преступления в деле «Гнезда аиста».

Политика обвиняют в том, что он намеренно вывел фирму из своего агрохолдинга Agrofert для получения субсидии как малая фирма, а затем вернул ее обратно. Сумма незаконно полученной субсидии – €2 миллиона. Бабиш отрицает вину, называя дело политическим преследованием.

Ранее Бабиш раскрыл, как Прага будет помогать Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами