Горсуд Праги попросил парламент о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности

В Чехии попросили снять неприкосновенность с кандидата в премьеры Бабиша

Горсуд Праги запросил у парламента Чехии снятие депутатской неприкосновенности с Андрея Бабиша, лидера движения ANO и кандидата в премьеры. Причина – расследование дела о фирме «Гнездо аиста», которая, по данным следствия, незаконно получила субсидию ЕС в 2008 году, сообщило издание Novinky.

Суд смог направить запрос только после официального утверждения Бабиша в должности депутата.

Движение ANO, вместе с потенциальными партнерами по коалиции SPD и «Автомобилисты», имеет большинство в парламенте. Если коалиция проголосует против выдачи Бабиша, он сохранит неприкосновенность до 2029 года. Лидер SPD Окамура уже заявил о поддержке Бабиша.

Бабиша уже лишали неприкосновенности, но суд его оправдывал. Однако теперь Верховный суд указал на признаки преступления в деле «Гнезда аиста».

Политика обвиняют в том, что он намеренно вывел фирму из своего агрохолдинга Agrofert для получения субсидии как малая фирма, а затем вернул ее обратно. Сумма незаконно полученной субсидии – €2 миллиона. Бабиш отрицает вину, называя дело политическим преследованием.

