Депутат Рады пыталась спасти главу СБУ из заложников «всеми частями тела»

Депутат Рады Безуглая два часа пыталась попасть на заседание с главой СБУ
Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в течение двух часов предпринимала всяческие попытки попасть на заседание закрытого комитета по нацбезопасности, где парламентарии общались с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, однако ее не пускали. Об этом депутат Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

«[Нардеп Федор] Вениславский рассказывает, как вчера Безуглая, цитирую «всеми частями тела два часа стучала в кабинет, где было заседание комитета»», — написал он.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», по словам Безуглой Малюка якобы «взяли в заложники». Депутат добавила, что в кабинет не пускали не только ее, но еще трех членов комитета нацбезопасности.

20 августа регламентный комитет Верховной рады Украины рекомендовал отстранить депутата Марьяну Безуглую от участия в заседаниях. Автором постановления выступил нардеп Ярослав Железняк. Это предложение было сформулировано в связи с якобы «систематическим нарушением регламента Рады и антисоциальным поведением» Безуглой.

Ранее Рада побила многолетний рекорд по числу правок к проекту бюджета Украины.

