Комитет Рады рекомендовал отстранить Безуглую от заседаний

Регламентный комитет Верховной рады Украины рекомендовал отстранить депутата Марьяну Безуглую от участия в заседаниях. Об этом написала сама нардеп в своем Telegram-канале.

По ее словам, автором постановления выступил нардеп Ярослав Железняк в связи с якобы систематическим нарушением регламента Рады и антисоциальным поведением» Безуглой.

В свою очередь Безуглая сообщила, что намерена обратиться в суд по факту незаконности принятого комитетом решения, указав на его двойные стандарты.

«За то, что я якобы ходила по залу с табличкой «Власть – это народ», что якобы мешало коллегам, но по блокировкам трибуны, многочисленным табличкам и срывам заседаний парламента со стороны «Европейской солидарности» или «Голоса» вопросов нет», — написала она.

При этом 30 января регламентный комитет Рады рекомендовал парламенту лишить бывшего президента Украины, главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко права присутствовать на пленарных заседаниях на протяжении полугода.

По словам депутата Ирины Геращенко, проголосовавшие за это члены комитета от правящей партии «Слуга народа» таким образом «создают парламентский кризис», а также «ставят под срыв европейскую интеграцию Украины».

Ранее в ОАЭ задержали сбежавшего с Украины нардепа.