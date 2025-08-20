На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Комитет Рады рекомендовал отстранить Безуглую от заседаний

Комитет Рады хочет отстранить нардепа Марьяну Безуглую от заседаний
true
true
true
close
Telegram-канал Политика Страны

Регламентный комитет Верховной рады Украины рекомендовал отстранить депутата Марьяну Безуглую от участия в заседаниях. Об этом написала сама нардеп в своем Telegram-канале.

По ее словам, автором постановления выступил нардеп Ярослав Железняк в связи с якобы систематическим нарушением регламента Рады и антисоциальным поведением» Безуглой.

В свою очередь Безуглая сообщила, что намерена обратиться в суд по факту незаконности принятого комитетом решения, указав на его двойные стандарты.

«За то, что я якобы ходила по залу с табличкой «Власть – это народ», что якобы мешало коллегам, но по блокировкам трибуны, многочисленным табличкам и срывам заседаний парламента со стороны «Европейской солидарности» или «Голоса» вопросов нет», — написала она.

При этом 30 января регламентный комитет Рады рекомендовал парламенту лишить бывшего президента Украины, главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко права присутствовать на пленарных заседаниях на протяжении полугода.

По словам депутата Ирины Геращенко, проголосовавшие за это члены комитета от правящей партии «Слуга народа» таким образом «создают парламентский кризис», а также «ставят под срыв европейскую интеграцию Украины».

Ранее в ОАЭ задержали сбежавшего с Украины нардепа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами