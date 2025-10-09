На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Венгрии считают Зеленского потерявшим связь с реальностью

Сийярто: Зеленский утратил связь с реальностью и говорит возмутительные вещи
AP

Президент Украины Владимир Зеленский утратил чувство реальности и делает возмутительные заявления. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе «Час борцов» на видеохостинге YouTube.

Таким образом дипломат прокомментировал слова украинского лидера о том, что Киев сможет интегрироваться в Европейский союз даже без учета мнения Будапешта.

«Президент Украины совсем утратил чувство реальности, полностью утратил связь с действительностью, и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования», — высказал мнение Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что не Зеленскому решать, войдет Украина в состав ЕС или нет.

Сийярто также напомнил, что решение о приеме новых членов в Евросоюз должно приниматься только единогласно, а Венгрия выступает против присоединения Украины к сообществу.

Ранее сообщалось, что Украина ищет способ обойти вето Венгрии на вступление в ЕС.

Новости Украины
