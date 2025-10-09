В Совфеде оценили возможность возобновления переговоров между Россией и Украиной

Возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной реально. Об этом в ходе Глобальной конференции по вопросам противодействия терроризму заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что эта перспектива [возобновления переговоров] достаточно реальна, не буду говорить о сроках», — заявил он.

По словам политика, сопротивление в возобновлении контактов по Украине есть не только в Европе, но и в США. Чижов добавил, что там далеко не все разделяют позицию американского лидера Дональда Трампа и его желание к продолжению диалога с российской стороной.

Сенатор выразил надежду на продолжение переговорного процесса в ближайшее время.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что победой Украины в конфликте с Россией стало бы возвращение «всех территорий» и получение репараций от России.

По ее словам, рано или поздно сторонам конфликта придется сесть за стол переговоров, однако нужно гарантировать, что «агрессия не окупится». В противном случае, считает Каллас, последствия будут видны во всем мире.

Ранее в России назвали сроки завершения СВО.