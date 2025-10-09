Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk заставят русских «протрезветь»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня важным сигналом является усиление республики всеми возможностями, в том числе дальнобойными ракетами Tomahawk. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Сейчас важный сигнал — усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, – «Томагавки». Такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров», — сказал Зеленский.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о стремлении Зеленского к войне, а не к миру.