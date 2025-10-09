В России объяснили слова Меркель о причинах СВО

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель своими последними заявлениями признала, что политика Запада в отношении России в период с 2021 по 2025 год была «очевидным провалом». Об этом в своем Telegram-канале написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Похоже, Ангела Меркель признала, что политика Запада в отношении России в 2021-2025 годах была очевидным провалом», — написал Ульянов.

Он напомнил, что, по словам Меркель, ответственными за этот стратегический провал являются Польша и страны Балтии. Однако дипломат заметил, что «реальная ситуация» выглядит «несколько сложнее».

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

Ранее экс-глава МИД Литвы резко ответил Меркель на слова о виновниках СВО.