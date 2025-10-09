Экс-советник Ельцина рассказал об отношении США к России в 1990-е

Россия игнорировалась США в 1990-е годы, поскольку Вашингтон считал себя победителем, а Москву — проигравшей. Об этом в интервью руководителю Российского исторического общества Руслану Гагкуеву рассказал американский экономист и бывший советник президента России Бориса Ельцина Джеффри Сакс.

Он отметил, что отношение США, когда Вашингтон заправляет всем, а Россия «не имеет права голоса», сохранялось по крайней мере до 2025 года.

«Мы до сих пор не знаем, меняется ли это американское высокомерное отношение», — добавил Сакс.

По его словам, сегодня США больше не контролируют события в мире, ведь «мы живем в многополярном мире».

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что здание российско-американских отношений рушится.

5 октября президент России Владимир Путин отметил, что потенциальная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk негативно отразится на отношениях РФ и США. При этом он допустил, что такие ракеты могут нанести ущерб, но российская противовоздушная оборона «будет их сбивать».

Ранее Рябков оценил возможность исключения США из списка недружественных государств.