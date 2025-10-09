Нетаньяху и Трамп провели «эмоциональный» телефонный разговор

Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор после сделки с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Times of Israel.

В офисе израильского премьера рассказали, что Трамп и Нетаньяху «провели очень эмоциональную и теплую беседу, поздравив друг друга с историческим достижением» — подписанием соглашения об освобождении всех заложников.

Нетаньяху также поблагодарил президента США за его усилия, а глава Белого дома похвалил премьера за «решительное руководство и предпринятые им действия».

9 августа Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Президент США пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников , а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Ранее сообщалось, что ХАМАС освободит всех заложников 11 октября.