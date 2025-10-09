В Британии спрогнозировали отказ Трампа от поставок «Томагавков» Украине

Британский журналист Уоррен Торнтон на своей странице в социальной сети X заявил, что президент США Дональд Трамп откажет Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk из-за опасений о возможной дестабилизации ситуации в Европе.

«Возможны два сценария: 1. Трамп масштабно обостряет эту войну и подвергает опасности всех жителей Европы, 2. Вас разыгрывают», — прокомментировал текущую ситуацию Торнтон.

По его словам, первый вариант в настоящее время невозможен. Кроме того, технические возможности для запуска таких ракет у Украины появятся не ранее чем через год.

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk TLAM обладают дальностью полета до 2,5 тыс. км, при этом они летят на дозвуковой скорости.

Tomahawk — ракета морского базирования, созданная для запуска с подлодок и крейсеров. На данный момент осуществить наземный пуск этих ракет можно только с помощью систем Aegis Ashore или батарей Typhon.

7 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти принял решение об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. По его словам, он не желает эскалации ситуации.

Ранее Путин сообщил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США.