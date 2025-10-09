На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии спрогнозировали отказ Трампа от поставок «Томагавков» Украине

Британский журналист Торнтон: Трамп откажет Украине в поставках ракет Tomahawk
true
true
true
close
Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Британский журналист Уоррен Торнтон на своей странице в социальной сети X заявил, что президент США Дональд Трамп откажет Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk из-за опасений о возможной дестабилизации ситуации в Европе.

«Возможны два сценария: 1. Трамп масштабно обостряет эту войну и подвергает опасности всех жителей Европы, 2. Вас разыгрывают», — прокомментировал текущую ситуацию Торнтон.

По его словам, первый вариант в настоящее время невозможен. Кроме того, технические возможности для запуска таких ракет у Украины появятся не ранее чем через год.

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk TLAM обладают дальностью полета до 2,5 тыс. км, при этом они летят на дозвуковой скорости.

Tomahawk — ракета морского базирования, созданная для запуска с подлодок и крейсеров. На данный момент осуществить наземный пуск этих ракет можно только с помощью систем Aegis Ashore или батарей Typhon.

7 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти принял решение об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. По его словам, он не желает эскалации ситуации.

Ранее Путин сообщил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами