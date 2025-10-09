Лавров заявил о необходимости пересмотреть функционал российских сил в Сирии

Функционал российских сил в Сирии необходимо пересмотреть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его мнению, в сохранении присутствия России в Сирии заинтересован целый ряд государств Ближнего Востока.

Он добавил, что сегодня это присутствие не для того, чтобы военным образом поддерживать законные власти против тех или иных оппозиционных сил.

До этого Лавров заявил, что руководство Сирии заинтересовано в сохранении российского присутствия в республике.

В августе в пресс-службе Минстроя РФ заявили, что Россия и Сирия планируют провести актуализацию всех действующих соглашений.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Ахмедов отметил, что пересмотр экономических договоренностей между Россией и Сирией является необходимым шагом, который поможет сохранить и развить отношения между странами. По его словам, экономические и военно-технические связи остаются «фундаментом» взаимоотношений РФ и Сирии, но для эффективной работы некоторых проектов нужно обновить устаревшие документы.

