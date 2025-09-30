Власти Украины хотят конфисковать активы бывшего главы МВД Захарченко

В Высший антикоррупционный суд Украины подан иск о конфискации активов бывшего главы МВД Виталия Захарченко. Об этом сообщил Минюст страны.

Министерство уточнило, что иск подан в рамках закона о санкциях. Речь идет об изъятии шести объектов недвижимости, принадлежащих Захарченко, в том числе двух квартир в Киеве, корпоративных прав и денег на банковских счетах.

Обвинение Захарченко было предъявлено в июле 2024 года. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает, что в 2022 году экс-министр «пытался склонить» украинских чиновников к сотрудничеству с Россией.

Захарченко неоднократно высказывался в поддержку РФ и ее спецоперации. В декабре 2023 года он заявил, что западные страны приложили максимум усилий, чтобы превратить Украину в «форпост» борьбы с РФ. По его мнению, Запад начал эту «работу» сразу после распада СССР. В результате Украина превратилась в некую «анти-Россию», отметил Захарченко.

Он добавил, что ответственность за майдан в 2014 году несут США и Великобритания. То же касается Германии, Польши и в меньшей степени Грузии с прибалтийскими государствами.

