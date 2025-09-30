На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Украины хотят конфисковать активы бывшего главы МВД Захарченко

Минюст Украины: активы экс-главы МВД Захарченко могут быть конфискованы
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Высший антикоррупционный суд Украины подан иск о конфискации активов бывшего главы МВД Виталия Захарченко. Об этом сообщил Минюст страны.

Министерство уточнило, что иск подан в рамках закона о санкциях. Речь идет об изъятии шести объектов недвижимости, принадлежащих Захарченко, в том числе двух квартир в Киеве, корпоративных прав и денег на банковских счетах.

Обвинение Захарченко было предъявлено в июле 2024 года. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает, что в 2022 году экс-министр «пытался склонить» украинских чиновников к сотрудничеству с Россией.

Захарченко неоднократно высказывался в поддержку РФ и ее спецоперации. В декабре 2023 года он заявил, что западные страны приложили максимум усилий, чтобы превратить Украину в «форпост» борьбы с РФ. По его мнению, Запад начал эту «работу» сразу после распада СССР. В результате Украина превратилась в некую «анти-Россию», отметил Захарченко.

Он добавил, что ответственность за майдан в 2014 году несут США и Великобритания. То же касается Германии, Польши и в меньшей степени Грузии с прибалтийскими государствами.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании агентов Украины в Запорожской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами