МИД Турции заявил, что прекращение огня в Газе можно ждать «сегодня»

МИД Турции: прекращение огня в секторе Газа может быть «объявлено сегодня»

Прекращения огня в секторе Газа можно ожидать «сегодня», в среду 8 октября. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает газета Turkiye Today.

«Если сегодня будет достигнут положительный результат, то будут решены четыре целевых вопроса. Если соглашение будет достигнуто сегодня, будет объявлено о прекращении огня», — отметил он.

Фидан добавил, что «сейчас» Израиль и ХАМАС ведут косвенные переговоры в Египте.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну заявил, что переговорщики из его группы и Израиля обменялись списками заключенных и заложников.

По данным газеты The Guardian, эти заложники будут освобождены в случае, если будет достигнуто соглашение в ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа в Египте.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.