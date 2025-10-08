На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Турции заявил, что прекращение огня в Газе можно ждать «сегодня»

МИД Турции: прекращение огня в секторе Газа может быть «объявлено сегодня»
true
true
true
close
Dilara Senkaya/Reuters

Прекращения огня в секторе Газа можно ожидать «сегодня», в среду 8 октября. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает газета Turkiye Today.

«Если сегодня будет достигнут положительный результат, то будут решены четыре целевых вопроса. Если соглашение будет достигнуто сегодня, будет объявлено о прекращении огня», — отметил он.

Фидан добавил, что «сейчас» Израиль и ХАМАС ведут косвенные переговоры в Египте.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну заявил, что переговорщики из его группы и Израиля обменялись списками заключенных и заложников.

По данным газеты The Guardian, эти заложники будут освобождены в случае, если будет достигнуто соглашение в ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа в Египте.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами