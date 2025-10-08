На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала, какие «кроты-подрывники» действовали в ЕС

Захарова: откровения Меркель раскрыли, какие «кроты-подрывники» действовали в ЕС
Roman Naumov/Global Look Press

Откровения экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении курса Польши и стран Прибалтики накануне начала специальной военной операции (СВО) на Украине лишь подтвердили, какие «кроты-подрывники» задавали тон внутри Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

»[Министр иностранных дел Сергей Лавров] как раз отмечал, что внутри Европейского союза работают вот такие кроты-подрывники в виде Польши и прибалтийских стран», — заявила дипломат.

Захарова пояснила, что эти «кроты» не только проводили чужую ЕС политику, в частности англосаксонскую, но также действовали против интересов Европейского союза.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, как Меркель рассказала, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По словам экс-канцлера, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

Ранее экс-глава МИД Литвы резко ответил Меркель на слова о виновниках СВО.

