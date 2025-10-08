На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник Залужного ответил на слухи о его подготовке к выборам на Украине

Советник Залужного: экс-главком ВСУ не готовится к участию в выборах
true
true
true
close
Vogue

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный не собирается принимать участие в выборах. Об этом заявила его медиасоветник Оксана Тороп, передает «Страна».

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — заявила она.

До этого французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщал, что нескольким высокопоставленным украинским военным было предложено войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Пока не известно, будет ли создана новая политическая партия, которую возглавит Залужный. Отмечается, что экс-главком является главным претендентом на пост президента Украины.

Согласно проведенным опросам, Залужный может получить большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы. По данным Intelligence Online, посол ничего не говорит о будущих политических планах, а его сторонники тщательно контролируют публичные выступления будущего кандидата в Лондоне.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский не победит на выборах президента.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами