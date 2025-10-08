Советник Залужного ответил на слухи о его подготовке к выборам на Украине

Советник Залужного: экс-главком ВСУ не готовится к участию в выборах

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный не собирается принимать участие в выборах. Об этом заявила его медиасоветник Оксана Тороп, передает «Страна».

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — заявила она.

До этого французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщал, что нескольким высокопоставленным украинским военным было предложено войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Пока не известно, будет ли создана новая политическая партия, которую возглавит Залужный. Отмечается, что экс-главком является главным претендентом на пост президента Украины.

Согласно проведенным опросам, Залужный может получить большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы. По данным Intelligence Online, посол ничего не говорит о будущих политических планах, а его сторонники тщательно контролируют публичные выступления будущего кандидата в Лондоне.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский не победит на выборах президента.