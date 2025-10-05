На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке устроить «майдан» в день выборов

Irakli Gedenidze/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил представителей оппозиции устроть «майдан» внутри страны в день проведения муниципальных выборов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, попытка «свержения власти» провалилась. Премьер напомнил, что за последние четыре года это уже пятая попытка устроить «майдан» на территории Грузии.

«В течение четырех лет «наци» [обобщенное название оппозиции по партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили] уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить «майдан», — заявил Кобахидзе.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в России заявили о неспособности «разъяренной толпы» повлиять на мнение народа Грузии.

