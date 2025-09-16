Зеленский на встрече с партией «Слуга народа» призвал готовиться к худшему

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции «Слуга народа», в ходе которой призвал готовиться к «худшему сценарию». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По информации издания, встреча в основном была посвящена теме конфликта России и Украины. Зеленский сообщил, что добивается от союзников четких гарантий безопасности и продолжения военной помощи. Глава государства также заявил, что в украинской политике есть силы, которые пытаются донести до Дональда Трампа «точку зрения не в интересах Украины».

«Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию — по этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование «оборонки» и армии в следующем году», — говорится в тексте.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в политических кругах Евросоюза и Соединенных Штатов нарастет усталость от Украины, что является плохой новостью для Киева. Политик считает, что в таких обстоятельствах критически важно сохранять лидерство США в переговорах, чтобы вывести Москву и Киев на мирный трек.

Ранее в Раде заявили, что конфликт с Россией идет к завершению.