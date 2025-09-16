На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский на встрече с партией «Слуга народа» призвал готовиться к худшему

Зеленский призвал партию «Слуга народа» готовиться к худшему сценарию
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции «Слуга народа», в ходе которой призвал готовиться к «худшему сценарию». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По информации издания, встреча в основном была посвящена теме конфликта России и Украины. Зеленский сообщил, что добивается от союзников четких гарантий безопасности и продолжения военной помощи. Глава государства также заявил, что в украинской политике есть силы, которые пытаются донести до Дональда Трампа «точку зрения не в интересах Украины».

«Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию — по этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование «оборонки» и армии в следующем году», — говорится в тексте.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в политических кругах Евросоюза и Соединенных Штатов нарастет усталость от Украины, что является плохой новостью для Киева. Политик считает, что в таких обстоятельствах критически важно сохранять лидерство США в переговорах, чтобы вывести Москву и Киев на мирный трек.

Ранее в Раде заявили, что конфликт с Россией идет к завершению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами