Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине

Тейлор рассказал пранкерам из РФ, что США поддержат коалицию желающих с воздуха
РИА «Новости»

Соединенные Штаты планируют обеспечить «коалицию желающих» авиацией, воздушной логистикой и разведкой с воздуха в случае размещения иностранных войск на Украине. Об этом заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что в США в настоящее время «серьезные люди» работают над предоставлением обязательств европейцам, над поддержкой «коалиции желающих».

Тейлор добавил, что верит представителям стран Европы, когда они утверждают, что готовы разместить свои войска на территории Украины после прекращения огня, после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. По словам экс-посла, по крайней мере, власти Великобритании, Франции и Эстонии на это готовы или уже подписались, и, возможно, другие лидеры.

Тейлор был послом США на Украине в период с 2006 по 2009 годы, временным поверенным Соединенных Штатов в республике — с июня 2019 по январь 2020 года.

Ранее французский депутат назвал Вовану и Лексусу условия отправки войск на Украину.

Новости Украины
