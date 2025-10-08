На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американист рассказал о последствиях когнитивных нарушений Трампа

Политолог Дудаков: возраст Трампа играет против него и повлияет на следующие выборы
Shannon Stapleton/Reuters

Вопросы, которые задают американские эксперты и журналисты относительно когнитивного состояния президента США Дональда Трампа, «вполне естественны», учитывая возраст американского лидера. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил американист, политолог Малек Дудаков.

«Подобные вопросы естественно будут всплывать, учитывая, что Трамп в следующем году отпразднует 80-летний юбилей. Он стал уже вторым возрастным президентом подряд, что не может не беспокоить американцев. Кроме того, он действительно стал оговариваться и путать факты в своих выступлениях», — сказал политолог.

При этом состояние Трампа нельзя сравнивать с тем, что происходило с экс-президентом Джо Байденом, считает Дудаков. Он напомнил, что бывший американский лидер падал на сцене, забывал, где он находится, и пытался здороваться с призраками.

«Возраст, действительно, играет сейчас против Трампа, и я уверен, что вопросы о его когнитивных способностях будут продолжать звучать вплоть до конца срока. Ощущается усталость американского общества от возрастных политиков. Как итог — на следующих выборах президента США обе партии выдвинут кандидатов довольно молодых», — заключил Дудаков.

7 октября американский журналист Сеймур Херш заявил, что у Трампа наблюдаются когнитивные нарушения. Он обратил внимание на повторяющиеся фразы американского лидера, регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.

Ранее Белый дом сообщил, что врачи обнаружили у Трампа новое заболевание.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
