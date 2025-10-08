Сенатор Пушков: Меркель сказала правду о роли Польши и Прибалтики в начале СВО

Сенатор Алексей Пушков согласился с утверждением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики сыграли значительную роль в срыве переговорного процесса по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Меркель в своем недавнем выступлении сказала правду о позиции восточноевропейских стран.

«Эти страны, мечтавшие о том, чтобы сорвать переговоры, сыграли немалую роль», — подчеркнул Пушков.

При этом сенатор обратил внимание, что сама Меркель избежала темы ответственности Германии за текущую ситуацию.

«О своей собственной ответственности за войну Меркель скромно умолчала», — добавил он, напомнив, что Берлин в свое время затягивал время и действовал в интересах Киева.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

