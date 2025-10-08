На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде поддержали слова Меркель о роли Польши и Прибалтики в срыве переговоров

Сенатор Пушков: Меркель сказала правду о роли Польши и Прибалтики в начале СВО
true
true
true
close
Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков согласился с утверждением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики сыграли значительную роль в срыве переговорного процесса по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Меркель в своем недавнем выступлении сказала правду о позиции восточноевропейских стран.

«Эти страны, мечтавшие о том, чтобы сорвать переговоры, сыграли немалую роль», — подчеркнул Пушков.

При этом сенатор обратил внимание, что сама Меркель избежала темы ответственности Германии за текущую ситуацию.

«О своей собственной ответственности за войну Меркель скромно умолчала», — добавил он, напомнив, что Берлин в свое время затягивал время и действовал в интересах Киева.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

Ранее в Совфеде напомнили, как Меркель затягивала мирное урегулирование на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами