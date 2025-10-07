На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британский чиновник признался, что прятался в шкафу во время расследования дела о взятке

Guardian: британский чиновник спрятался в шкафу во время дела о взятке
ICAC

Бывший британский чиновник из Нового Южного Уэльса признался, что прятался в шкафу во время расследования дела о коррупции, фигурантом которого он стал. Об этом пишет газета The Guardian.

По сообщению издания, Хелми обвинили в коррупционных связях с подрядчиками и коллегами. Полиция прибыла в дом на юго-западе Сиднея днем 26 сентября, где бывший транспортный чиновник скрывался. Он тайно проживал с незнакомцами после того, как не явился на крупное расследование по делу о коррупции. Стражи порядка обнаружили его в шкафу.

«Я кое-что доставал», — заявил Хелми на слушаниях независимой комиссии по борьбе с коррупцией Нового Южного Уэльса.

Когда ему позволили во второй раз объяснить свое поведение, бывший чиновник признался, что «прятался».

В ходе расследования дела Хелми звучали обвинения в том, что он лично получил более $11,5 млн.

До этого газета The Guardian писала, что минобороны Британии участвовало в подкупе саудовского принца Бандара.

В публикации отмечается, что платежи происходили на фоне коррупционного скандала «Аль-Ямама» и расследования Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) о коррупционной сделке с саудовским принцем Бандаром бен Султаном (бывший глава спецслужб Саудовской Аравии и экс-посол королевства в Вашингтоне).

Ранее в Британии рассказали о хищениях западной военной помощи на Украине.

