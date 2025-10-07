Бывший британский чиновник из Нового Южного Уэльса признался, что прятался в шкафу во время расследования дела о коррупции, фигурантом которого он стал. Об этом пишет газета The Guardian.
По сообщению издания, Хелми обвинили в коррупционных связях с подрядчиками и коллегами. Полиция прибыла в дом на юго-западе Сиднея днем 26 сентября, где бывший транспортный чиновник скрывался. Он тайно проживал с незнакомцами после того, как не явился на крупное расследование по делу о коррупции. Стражи порядка обнаружили его в шкафу.
«Я кое-что доставал», — заявил Хелми на слушаниях независимой комиссии по борьбе с коррупцией Нового Южного Уэльса.
Когда ему позволили во второй раз объяснить свое поведение, бывший чиновник признался, что «прятался».
В ходе расследования дела Хелми звучали обвинения в том, что он лично получил более $11,5 млн.
До этого газета The Guardian писала, что минобороны Британии участвовало в подкупе саудовского принца Бандара.
В публикации отмечается, что платежи происходили на фоне коррупционного скандала «Аль-Ямама» и расследования Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) о коррупционной сделке с саудовским принцем Бандаром бен Султаном (бывший глава спецслужб Саудовской Аравии и экс-посол королевства в Вашингтоне).
Ранее в Британии рассказали о хищениях западной военной помощи на Украине.