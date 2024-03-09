В Британии раскрыли схему участия минобороны в подкупе саудовского принца

Министерство обороны Великобритании до 2011 года проводило «сомнительные» платежи на счет банка в Саудовской Аравии на фоне коррупционного скандала, известного как «Аль-Ямама», и расследования Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) о коррупционной сделке с саудовским принцем Бандаром бен Султаном (бывший глава спецслужб Саудовской Аравии и экс-посол королевства в Вашингтоне). Об этом сообщает The Guardian.

Издание ссылается на документы, обнародованные в ходе судебного разбирательства в отношении Джеффри Кука и Джона Мейсона из-за сделки GPT Special Project Management с саудитами.

По их данным, минобороны Великобритании создало новую систему платежей для саудовского высокопоставленного чиновника после завершения расследования коррупции в сделке «Аль-Ямама» в 2006 году. Сделка предполагала поставки вооружений Саудовской Аравии на £40 млрд от крупнейшего британского производителя BAE Systems.

В публикации отмечается, что 1988 по 2007 год оборонное ведомство Великобритании и BAE использовали скрытую систему, чтобы отправлять ежеквартальные платежи принцу Бандару бин Султану.

Из документов следует, что каждые несколько месяцев саудовский принц направлял чиновнику минобороны, который отвечает за стимулирование продаж оружия, сообщение «с просьбой выплатить следующий взнос».

До этого бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас Эспинель, обвиняемый по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах, обратился к мексиканским властям за политическим убежищем.

Ранее неизвестные похитили почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга в Эквадоре.