На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Помощник президента РФ рассказал, когда состоится третий саммит «Россия — Центральная Азия»

Ушаков: третий саммит «Россия — Центральная Азия» пройдет в 2027 году
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что третий саммит «Россия — Центральная Азия» состоится в 2027 году. Его слова передает РИА Новости.

По словам Ушакова, место проведения третьего саммита будет согласовано позже.

Он напомнил, что 9 октября в Душанбе состоится второй саммит «Центральная Азия — Россия».

«Это уже конкретные работы по различным направлениям — политика, дипломатия, торговля, транспорт, гуманитарная сфера, безопасность, энергетика, естественно, вопросы миграции и экологии. Этот план на 2025-2027 годы и итоги его реализации будут рассмотрены на третьем саммите «Центральная Азия — Россия», пояснил Ушаков.

6 октября президент РФ Владимир Путин выбрал главу делегации России для участия в саммите «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Южной Корее. Ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кёнджу.

Теперь состав делегации должен быть утвержден российским правительством.

Ранее Трамп не исключил своего визита на саммит АТЭС этой осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами