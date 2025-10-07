Помощник президента РФ рассказал, когда состоится третий саммит «Россия — Центральная Азия»

Ушаков: третий саммит «Россия — Центральная Азия» пройдет в 2027 году

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что третий саммит «Россия — Центральная Азия» состоится в 2027 году. Его слова передает РИА Новости.

По словам Ушакова, место проведения третьего саммита будет согласовано позже.

Он напомнил, что 9 октября в Душанбе состоится второй саммит «Центральная Азия — Россия».

«Это уже конкретные работы по различным направлениям — политика, дипломатия, торговля, транспорт, гуманитарная сфера, безопасность, энергетика, естественно, вопросы миграции и экологии. Этот план на 2025-2027 годы и итоги его реализации будут рассмотрены на третьем саммите «Центральная Азия — Россия», пояснил Ушаков.

6 октября президент РФ Владимир Путин выбрал главу делегации России для участия в саммите «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Южной Корее. Ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кёнджу.

Теперь состав делегации должен быть утвержден российским правительством.

Ранее Трамп не исключил своего визита на саммит АТЭС этой осенью.